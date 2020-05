Paola Di Benedetto, rivelazione sul fidanzato: “Non le fa sentire…” (Di venerdì 1 maggio 2020) Paola Di Benedetto, Solange fa una rivelazione su Federico Rossi: “Non le fa sentire mai la mancanza” La quarta edizione del Grande Fratello Vip è stata ricca di colpi di scena, decisamente storico vista la decisione di continuare, nonostante fuori dalle mura della Casa di Cinecittà l’intero Paese fosse in reclusione forzata a causa del coronavirus. La vittoria è andata a Paola Di Benedetto e la sua uscita dalla porta rossa in solitaria è stata emozionante. Sapeva bene che non sarebbe stata sola ma circondata dall’affetto delle persone che più contano e che ha nominato prima che le luci si spegnessero sul Grande Fratello Vip: la madre, il padre, il fratello e il fidanzato Federico Rossi, il quale non si è mai risparmiato esternazioni per il trionfo della sua donna. E proprio sul fidanzato di Paola Di Benedetto, Federico ... Leggi su lanostratv Federico Rossi - quarantena senza Paola Di Benedetto : "Posso sentirla solo in videochiamata"

Paola Di Benedetto e Federico rischiano la denuncia?

Federico Rossi ha violato la quarantena per Paola Di Benedetto? (Di venerdì 1 maggio 2020)Di, Solange fa unasu Federico Rossi: “Non le fa sentire mai la mancanza” La quarta edizione del Grande Fratello Vip è stata ricca di colpi di scena, decisamente storico vista la decisione di continuare, nonostante fuori dalle mura della Casa di Cinecittà l’intero Paese fosse in reclusione forzata a causa del coronavirus. La vittoria è andata aDie la sua uscita dalla porta rossa in solitaria è stata emozionante. Sapeva bene che non sarebbe stata sola ma circondata dall’affetto delle persone che più contano e che ha nominato prima che le luci si spegnessero sul Grande Fratello Vip: la madre, il padre, il fratello e ilFederico Rossi, il quale non si è mai risparmiato esternazioni per il trionfo della sua donna. E proprio suldiDi, Federico ...

angeIsss : Ho visto il tutorial di Paola di Benedetto e fermatemi prima che mi tagli mezza testa - gossipblogit : Federico Rossi, quarantena senza Paola Di Benedetto: 'Posso sentirla solo in videochiamata' - Notiziedi_it : “Grande Fratello Vip”, intervista esclusiva a Paola Di Benedetto: “Con Federico preferiamo viverci giorno per giorn… - benjiefede_ale : RT @flowerofmoons: Chiariamo una cosa, perché mi sono rotta il cazzo. Benjamin e Federico sono Benjamin e Federico, non “il ragazzo di Bell… - lupoalessio1999 : @_after_love Chi sarebbe Paola? Paola di Benedetto del #gfvip? -