1 maggio, l’errore terribile: la scritta di Auschwitz sui manifesti del Comune di Napoli (Di venerdì 1 maggio 2020) Tempo di lettura: 2 minuti Napoli – Speriamo sia la quarantena e quell’irrefrenabile voglia di libertà. E che non sia piuttosto il vuoto della Memoria. Quella appunto con la emme maiuscola. Se sui manifesti del Comune di Napoli per il primo maggio appare come slogan “Il lavoro rende liberi”. La stessa terribile scritta che i deportati ebrei vedevano appena arrivati nel campo di sterminio di Auschwitz, così come in altri lager. Un errore madornale quello dell’assessorato alle Politiche Sociali e al Lavoro, guidato da Monica Buonanno. Tanto che nella tarda serata di ieri si è cercato di correre ai ripari, sostituendo la locandina del programma con un’altra con su scritto “Il lavoro rende la dignità”. “Sono davvero mortificata, purtroppo l’iniziativa è circolata con un titolo che ricorda ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 1 maggio 2020) Tempo di lettura: 2 minuti– Speriamo sia la quarantena e quell’irrefrenabile voglia di libertà. E che non sia piuttosto il vuoto della Memoria. Quella appunto con la emme maiuscola. Se suideldiper il primoappare come slogan “Il lavoro rende liberi”. La stessache i deportati ebrei vedevano appena arrivati nel campo di sterminio di, così come in altri lager. Un errore madornale quello dell’assessorato alle Politiche Sociali e al Lavoro, guidato da Monica Buonanno. Tanto che nella tarda serata di ieri si è cercato di correre ai ripari, sostituendo la locandina del programma con un’altra con su scritto “Il lavoro rende la dignità”. “Sono davvero mortificata, purtroppo l’iniziativa è circolata con un titolo che ricorda ...

