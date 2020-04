Paolo Bonolis resta a Mediaset: cosa condurrà nella prossima stagione (Di giovedì 30 aprile 2020) Paolo Bonolis non va in Rai e resta a Mediaset: confermato Avanti un altro Nelle ultime settimane si sono rincorse molte voci che volevano Paolo Bonolis sempre più vicino alla Rai dopo gli attriti che ci sarebbero stati tra lui e Lucio Presta e l’azienda per cui il primo ha dato molto in questi anni. A smentire un ritorno in Rai di Paolo Bonolis oggi ci pensa il settimanale Oggi che ha scritto un piccolo trafiletto dove si legge quanto segue: “Per un altro continuerà la sua collaborazione con Mediaset”. Ma cosa condurrà nella prossima stagione televisiva? “Progetti pensati per il preserale e per il prime time”. Dopo la pausa estiva, coperta molto probabilmente da Caduta Libera con Gerry Scotti, sarebbe previsto il ritorno di Avanti un altro a settembre con un ciclo di nuove puntate. Paolo Bonolis: ritorna Ciao Darwin dopo il ... Leggi su lanostratv Paolo Bonolis e la moglie - attacco social : ”La vostra coscienza è sporca”

“Siete dei vigliacchi” - Paolo Bonolis e Sonia Bruganelli - l’attacco che ricevono è brutale. Cosa è successo

Paolo Bonolis e Sonia Bruganelli attaccati duramente : “Vigliacchi!” (Di giovedì 30 aprile 2020)non va in Rai e: confermato Avanti un altro Nelle ultime settimane si sono rincorse molte voci che volevanosempre più vicino alla Rai dopo gli attriti che ci sarebbero stati tra lui e Lucio Pe l’azienda per cui il primo ha dato molto in questi anni. A smentire un ritorno in Rai dioggi ci pensa il settimanale Oggi che ha scritto un piccolo trafiletto dove si legge quanto segue: “Per un altro continuerà la sua collaborazione con”. Macondurràtelevisiva? “Progetti pensati per il preserale e per il prime time”. Dopo la pausa estiva, coperta molto probabilmente da Caduta Libera con Gerry Scotti, sarebbe previsto il ritorno di Avanti un altro a settembre con un ciclo di nuove puntate.: ritorna Ciao Darwin dopo il ...

_UnaLola : 'Dovrebbero farlo anche in Italia con Paolo Bonolis come conduttore' - manchiessendoci : @mikysunny I nostri Paolo Bonolis e Luca Laurenti?? immagina uno show con loro due come presentatori - FortunatoZeta : RT @ilGerrino92: 'Durante l’emergenza #Coronavirus, anche i bambini guardano più #TV, hanno bisogno di media autorevoli che li informino e,… - ilGerrino92 : 'Durante l’emergenza #Coronavirus, anche i bambini guardano più #TV, hanno bisogno di media autorevoli che li infor… - chiara55261291 : Voglio un Jimmy Fallon show versione italiani condotto da Paolo Bonolis #Mediaset #PaoloBonolis -