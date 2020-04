La Hollywood di Ryan Murphy è una sequenza da sogno che riscrive la storia (recensione in anteprima) (Di giovedì 30 aprile 2020) Andrà tutto bene. È il mantra ossessivo al quale ci aggrappiamo da settimane, e che allo stesso modo sembra voler esorcizzare il dolore dei reietti nella Hollywood di Ryan Murphy. Perché quella che lo stesso Murphy ha definito fin dal principio una lettera d'amore all'epoca d'oro di Tinseltown è in realtà una dolce storia della buonanotte, una parentesi dorata che scaccia via i cattivi pensieri e premia i buoni sentimenti. La miniserie Hollywood, in arrivo su Netflix il primo maggio, gioca dunque con i se e i ma della storia per descrivere una sequenza da sogno nella quale indugiare con un senso di gioiosa condiscendenza. Gli emarginati, gli ultimi ai quali Murphy ha sempre rivolto la propria attenzione, diventano qui inevitabili protagonisti e vincitori, artefici di un successo raggiunto sulla base del merito e in barba alle reali e dilanianti ... Leggi su optimagazine Recensione Hollywood - la miniserie di Ryan Murphy come un episodio “what if”

