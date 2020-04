Ficarra e Picone | il duo comico vince il David dello spettatore

Leggi su pianetadonne.blog

(Di giovedì 30 aprile 2020)sono una coppia tv amatissima dal pubblico. Acon il film Il primo Natale è stata assegnato il. Un riconoscimento che sarà consegnato al duoil prossimo 8 maggio. Il film diilSalvatoree Valentinoda sempre insieme sul palcoscenico in Teatro e poi in Tv, hanno avuto questo importante riconoscimento che gli sarà consegnato nel corso della 65esima edizione del Premiodi Donatello, che sarà condotto da Carlo Conti, in diretta su Raiuno. A decretare la vittoria del premio, la visione del film Il primo Natale che ha avuto un enorme successo. E’ stato infatti il film più visto dal pubblico nei cinema italiani, totalizzando oltre due milioni di spettatori. Il film è diretto e interpretato da. L’incontro tra i ...