Conte alla Camera: “Attenzione, un quarto dei contagi arriva da contatti familiari” (Di giovedì 30 aprile 2020) Il premier Conte nella sua informatica alla Camera di oggi ha toccato diversi punti riguardo all’emergenza coronavirus. In primo luogo ha sottolineato come la maggioranza dei contagi sia nelle famiglie “Da contatti familiari un quarto dei contagi”. Risulta chiaro che nonostante le numerose aperture, il Contenimento resta l’unica arma per affrontare il virus “Lo voglio dire chiaro: a rischio di apparire impopolare il governo non può assicurare il ritorno immediato alla normalità della vita precedente. Ci piacerebbe, ma dobbiamo avere consapevolezza che il virus continua a circolare nella nostra comunità. Abbiamo 105mila casi di contagiati accertati, senza contare i molti di più casi non accertati”. È chiaro a tutti, dopo anche le numerose critiche, che il piano per la fase due non è un piano che possa piacere a ... Leggi su ilnapolista Coronavirus - Conte alla Camera : «Illegittime le iniziative meno restrittive degli enti locali. Abbiamo agito con tempestività - non in solitaria». Oggi pomeriggio l’intervento al Senato

Conte alla Camera difende il suo esecutivo e la legittimità dei suoi Dpcm - e attacca le regioni di centrodestra

