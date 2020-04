Anticipazioni Vivi e lascia vivere | Daniela svela | “Ne usciremo ammaccati”

Leggi su lanostratv

(Di giovedì 30 aprile 2020), l’attrice di(Teresa Saponangelo): “Netutti ammaccati” Collega di Elena Sofia Ricci in, Teresa Saponangelo ha rotto il silenzio sulle pagine di Tele Più raccontando come sta affrontando queste settimane di quarantena. L’attrice diinha voluto ribadire la forza delle donne ma ha anche ammesso sulla situazione che stanno vivendo gli italiani per la pandemia: “Sono sicura che netutti ammaccati. Non vedo l’ora che finisca”. L’attrice ha ammesso che diversamente da altre persone lei non riesce a seguire corsi di ginnastica da casa, o visitare un museo tramite pc. A distanza Teresa Saponangelo riesce però a seguire le sue lezioni di inglese e di canto. L’attrice diinha voluto sottolineare che ...