Sandra Milo a Pomeriggio 5 fa un’appello al premier Giuseppe Conte

Leggi su musicaetesti.myblog

(Di mercoledì 29 aprile 2020) Ospite in collegamentolancia un’ appello choc a5: «Un referendum per far decidere agli italiani se riaprire tutto», l’attrice è stata ospite da Barbara D’Urso con la figlia Azzurra e ha raccontato la sua vita in quarantena. In questo periodo delicato,sta intrattenendo i suoi fan con alcuni video comici su Instagram, in cui interpreta l’indovina Amuchina. Dopo aver parlato del suo nuovo personaggio social,ha lanciato un appello in diretta al: «Faccia un referendum per far decidere a noi italiani se riaprire tutto o solo in parte. Se non riapriamo, la gente muore di fame e scoppia la guerra civile». Barbara D’Urso è visibilmente sorpresa dalle parole dell’attrice, replica: «Sarebbe un referendum inutile. Non possiamo aprire tutto, il ...