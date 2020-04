Pomeriggio 5, la proposta di Sandra Milo al premier Conte e la risposta secca di Barbara D’Urso (Di mercoledì 29 aprile 2020) Sandra Milo ha da poco aperto il suo profilo Instagram e di solito tiene compagnia ai suoi follower con clip ironiche e con l’imitazione dell'”indovina Amuchina”. Ieri, ospite di Barbara D’Urso, “Sandrocchia” ha “tirato fuori” un suggerimento per il premier che ha lasciato un attimo ammutolita la padrona di casa: “Faccia un referendum per far decidere a noi italiani se riaprire tutto o solo in parte. Se non riapriamo, la gente muore di fame e scoppia la guerra civile”. La conduttrice di Pomeriggio 5 ha ripreso la parola: “Sarebbe un referendum inutile. Non possiamo aprire tutto, il virus è ancora presente. E se scoppia di nuovo la pandemia non riapriremo più. Dobbiamo stare molto attenti”. L'articolo Pomeriggio 5, la proposta di Sandra Milo al premier Conte e la risposta secca di Barbara D’Urso ... Leggi su ilfattoquotidiano “Cosa dobbiamo fare per il coronavirus”. Pomeriggio 5 - la proposta dell’ospite è folle. Barbara D’Urso sconcertata (Di mercoledì 29 aprile 2020)ha da poco aperto il suo profilo Instagram e di solito tiene compagnia ai suoi follower con clip ironiche e con l’imitazione dell'”indovina Amuchina”. Ieri, ospite diD’Urso, “Sandrocchia” ha “tirato fuori” un suggerimento per ilche ha lasciato un attimo ammutolita la padrona di casa: “Faccia un referendum per far decidere a noi italiani se riaprire tutto o solo in parte. Se non riapriamo, la gente muore di fame e scoppia la guerra civile”. La conduttrice di5 ha ripreso la parola: “Sarebbe un referendum inutile. Non possiamo aprire tutto, il virus è ancora presente. E se scoppia di nuovo la pandemia non riapriremo più. Dobbiamo stare molto attenti”. L'articolo5, ladiale ladiD’Urso ...

Sandra Milo ha da poco aperto il suo profilo Instagram e di solito tiene compagnia ai suoi follower con clip ironiche e con l’imitazione dell'”indovina Amuchina”. Ieri, ospite di Barbara D’Urso, “Sand ...

