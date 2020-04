Martella: "L'editoria ha retto, ora un pacchetto per il rilancio" (Di mercoledì 29 aprile 2020) Un pacchetto di misure specifiche, che vanno dall'aumento degli incentivi agli investimenti pubblicitari ai crediti d'imposta ad hoc per i servizi digitali, passando per l'estensione al libro di alcuni vantaggi fiscali riservati ai giornali cartacei. Anche il settore editoriale si appresta ad affrontare la ripartenza e il governo, attraverso il sottosegretario competente Andrea Martella, ha spiegato oggi in commissione Cultura a Montecitorio come intende governare questa fase e favorire il rilancio di tutto il comparto, in vista dall'uscita dell'emergenza. Con una premessa, che Martella ha sentito come necessaria prima di passare all'illustrazione delle misure: "Se il sistema nazionale dell'informazione ha dato nell'emergenza una buona prova di tenuta - ha sottolineato - si deve anche alle scelte effettuate dal governo e dal Parlamento. Abbiamo messo in sicurezza il settore, ... Leggi su agi Per Martella occorrono "nuove misure di sostegno all'editoria"

