È giusto chiedere i danni alla Cina per aver provocato questa crisi?

Succhiandiamo : Vorrei chiedere a @PosteNews sull'erogazione pensione del mese di Maggio dal 27 al 30. Nel mio paese le poste apro… - ottagiann : @conteDartagnan Giusto. Il governo non doveva chiedere la riconversione. Avrebbe dovuto commissariare e requisire t… - Donabat1 : @Thyria77 Male. Giusto oggi che mi ero decisa a chiedere una cosa che volevo sapere da tanto ad un qualcuno a cui m… - KisaragiHaru_ : Mi sembra giusto che sono stata un mese e mezzo chiusa in casa e ADESSO che sto lavorando i parenti iniziano a chie… - TurboBleid : @GiorgiaMeloni @FratellidItalia Consiglio a tutti gli operai che devono rientrare al lavoro di chiedere alla propri… -

Ultime Notizie dalla rete : giusto chiedere

Internazionale

La possibilità di chiedere un risarcimento a Pechino per la pandemia, sventolata come un drappo rosso in occidente, suscita la collera della Cina, ed è talmente ideologica che è difficile affrontarla ...Firenze, 29 aprile 2020 - Via alla fase due del contagio da coronavirus: l'Italia, e con lei la Toscana, l'Umbria e la Liguria cercano di ripartire. Con alcune categorie che possono ricominciare a lav ...