Coronavirus: Speranza, ‘lockdown? Rivendico quel passaggio, virus non al Sud’ (Di mercoledì 29 aprile 2020) Milano, 29 apr. (Adnkronos) – “Rivendico quel passaggio difficile. Con il lockdown si è evitato che l’onda altissima del virus arrivasse al Sud, che avrebbe pagato un prezzo molto salato”. Il ministro della Salute Roberto Speranza, in un’intervista al Corriere della Sera, si assume la responsabilità di aver insistito per ‘chiudere’ l’Italia per provare ad arginare l’emergenza Coronavirus. Un virus che, ad aggi, ha fatto quasi 27 mila morti. “Le misure adottate hanno salvato la vita a migliaia di persone. Il 10 marzo ho insistito con forza per chiudere in tutte le Regioni”, conclude Speranza. L'articolo Coronavirus: Speranza, ‘lockdown? Rivendico quel passaggio, virus non al Sud’ CalcioWeb. Leggi su calcioweb.eu Coronavirus - Speranza “La fase 2 non e’ ‘Liberi tutti’”

