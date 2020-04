Basket, l’NBA rischia di perdere un miliardo di dollari (Di mercoledì 29 aprile 2020) L’11 marzo scorso la National Basketball Association decise in fretta e furia di annullare alcuni match in programma dopo che il Coronavirus non solo era apparso negli USA, ma un paio di giocatori erano risultati positivi. Lo stop momentaneo è diventato definitivo e da quel momento la stagione della pallacanestro americana è in stand-by. Come per molti sport in Europa, negli USA e nel resto del mondo il futuro della stagione è avvolto dal dubbio. Si riprenderà da dove ci si era fermati o l’anno si chiude qui e si pensa alla prossima stagione? Una questione sportiva, sicuramente, ma non di meno economica. Perché la stagione NBA era nel pieno svolgimento, si stava arrivando allo sprint finale per la corsa ai playoff e poi ci sarebbe stato il post-season, le semifinali, la finalissima. Se la stagione finisse qui non solo non verrebbe assegnato ... Leggi su oasport (Di mercoledì 29 aprile 2020) L’11 marzo scorso la Nationalball Association decise in fretta e furia di annullare alcuni match in programma dopo che il Coronavirus non solo era apparso negli USA, ma un paio di giocatori erano risultati positivi. Lo stop momentaneo è diventato definitivo e da quel momento la stagione della pallacanestro americana è in stand-by. Come per molti sport in Europa, negli USA e nel resto del mondo il futuro della stagione è avvolto dal dubbio. Si riprenderà da dove ci si era fermati o l’anno si chiude qui e si pensa alla prossima stagione? Una questione sportiva, sicuramente, ma non di meno economica. Perché la stagione NBA era nel pieno svolgimento, si stava arrivando allo sprint finale per la corsa ai playoff e poi ci sarebbe stato il post-season, le semifinali, la finalissima. Se la stagione finisse qui non solo non verrebbe assegnato ...

OA_Sport : Basket, l’NBA rischia di perdere un miliardo di dollari - rprat75 : @mlbarza Molti liceali è una cazzata. Fake news che vi vengono vendute. Meno dell'1%. Si, può esser considerata que… - rprat75 : @menphismaphia un conto è tifare per ragazzini/studenti che giocano per la maglia della loro università, un'altra p… - rprat75 : @The_Huge_ non lo conosco. Mi fido. Io ho seguito per Gazza la Juve dal 2005 al 2014 e la Nazionale di calcio dal 2… - Redblack100x100 : Nel caso l’nba non dovesse ripartire voglio vedere chi avrà il coraggio di dire: si vabbè ma il basket americano non tira come la Serie A -

Ultime Notizie dalla rete : Basket l’NBA Terremoto alla Virtus, «Danilovic a rischio taglio». Ma lui stende la Violadi un certo Ginobili... Corriere della Sera