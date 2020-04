Antonella Clerici fa un appello sui social: “Non sono contagiosi” (Di mercoledì 29 aprile 2020) Antonella Clerici fa un importante appello sui social: “Non li abbandoniamo, non sono contagiosi” Non è un mistero per nessuno l’amore che Antonella Clerici nutre per gli animali. In questo periodo di stop televisivo e di dirette sui social, abbiamo più volte visto protagonisti, nelle sue condivisioni, i suoi amici a quattro zampe. Ieri sera la conduttrice è intervenuta a Porta a Porta per partecipare a un appello che pochi minuti fa ha ribadito attraverso il suo profilo Instragram: Ieri sera con Argo e Pepper in collegamento a Porta a Porta. Gli animali non sono contagiosi. Non abbandoniamoli. sono anche loro la nostra famiglia, i nostri amici. In questo periodo, infatti, è importante sensibilizzare i telespettatori sulla tematica dell’abbandono degli animali domestici. Con loro non corriamo alcun tipo di rischio legato al Covid-19. ... Leggi su lanostratv Antonella Clerici si lascia andare ai ricordi : “Io e mia sorella…”

