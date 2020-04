‘Netflix’, tutte le novità in arrivo a maggio 2020! (Di martedì 28 aprile 2020) Il mese di maggio è alle porte. Ci lasciamo alle spalle settimane difficili, sperando nell’arrivo di giorni migliori per il nostro Paese. Durante la quarantena a causa del COVID 19, Netflix è stato per molti un alleato contro la noia e la monotonia di lunghe ed interminabili giornate passate tra le mura di casa. Sperando in un lento ritorno alla normalità, vi indichiamo oggi quali sono le nuove uscite della piattaforma streaming più seguita al mondo. Dal primo del mese sarà disponibile Hollywood, miniserie sui sogni di alcuni aspiranti attori al termine della seconda guerra mondiale. Dall’otto maggio, invece, potrete vedere la seconda stagione di Dead to Me, serie televisiva statunitense creata e prodotta da Liz Feldman. Sempre dall’otto vi attende The Eddy, miniserie in otto episodi che vede protagonista Elliot Udo, proprietario di ... Leggi su isaechia ‘Netflix’ - tutte le novità in arrivo ad aprile 2020!

