Le case vacanze si trasformano in luoghi per lo smart working

(Di martedì 28 aprile 2020) La pandemia ha profondamente mutato il panorama socio-economico del nostro Paese e se da una parte alcuni settori, come quello turistico, sono stati messi in ginocchio dall'altra la crisi sanitaria ha impresso una forte accelerazione sulla digitalizzazione e gli italiani sono diventati loro malgrado un popolo di «worker». Partendo da queste premesse, la startupper del mondo extra alberghiero Roberta D'Onofrio ha dato vita a una piattaforma - bnbspaces.it - dove è possibile affittarevacanza riconvertite in spazi ultra-tecnologici per lo. Abbiamo parlata con Roberta per scoprire di più su questa iniziativa. Dove nasce l'idea di bnbspaces.it?«L'idea è nata dopo il primo periodo di lockdown. Rimasta con pochissimo lavoro già all'inizio dell'emergenza, con i calendari dellevacanza che gestisco ...