Indivisible disponibile oggi su Nintendo Switch è stata una vera sorpresa, anche per gli sviluppatori (Di martedì 28 aprile 2020) Indivisible, da oggi, è disponibile su Nintendo Switch attraverso l'eShop. Non lo sapevate? Sembra che nessun altro lo sapesse, nemmeno gli sviluppatori.Mike Zaimont, Project Lead di Indivisible ne ha parlato su Twitter. L'attuale versione di Indivisible su Switch è stata lanciata senza dare preavviso ai suoi sviluppatori, Lab Zero Games. La versione Switch del gioco in questo momento si basa anche su una vecchia build e mancano le funzionalità disponibili sulle versioni PC, PS4 e Xbox One. Principalmente non c'è multiplayer cooperativo durante le battaglie e non c'è la modalità New Game Plus."Hey, volevate quella cosa che tutti volevano?" recita il tweet. "Indivisible è ora disponibile per Nintendo Switch! Vi siete persi l'annuncio? Non siete i soli, il nostro team lo ha scoperto grazie ai post di congratulazione su Twitter! Non ne avevo ...

