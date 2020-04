Fortnite: in arrivo Chris Hemsworth nei panni del mercenario Tyler Rake? (Di martedì 28 aprile 2020) Fortnite, nuovo personaggio in arrivo? Chris Hemsworth, nei panni di Tyler Rake potrebbe sbarcare sul popolare gioco di Epic Games. Novità in arrivo per Fortnite, celebre battle royal di Epic Games. Dopo Keanu Reeves nei panni di John Wick, un altro attore potrebbe sbarcare come personaggio giocabile nel prossimo futuro. Si tratta di Chris Hemsworth nei panni del mercenario Tyler Rake, personaggio dell’omonimo film uscito il 24 aprile scorso sulla piattaforma streaming Netflix. Più indizi fanno credere alla veridicità della notizia. Chris Hemsworth sarebbe il secondo attore a diventare un personaggio giocabile dopo Keanu Reeves. Fornite continua a pescare dai film per i suoi nuovi personaggi giocabili. E’ la notizia che in questi giorni sta girando tra i fan dopo il tweet pubblicato Donald Mustard, Creative Director di Epic Games. Nel suo tweet ... Leggi su 2anews Fortnite - perché non funzionano i server : aggiornamento 12.40 in arrivo

Fortnite rinvia l’arrivo della stagione 3 - confermato prolungamento della seconda

I server di Fortnite offline per l'arrivo della patch 12.30 (Di martedì 28 aprile 2020), nuovo personaggio in, neidipotrebbe sbarcare sul popolare gioco di Epic Games. Novità inper, celebre battle royal di Epic Games. Dopo Keanu Reeves neidi John Wick, un altro attore potrebbe sbarcare come personaggio giocabile nel prossimo futuro. Si tratta dineidel, personaggio dell’omonimo film uscito il 24 aprile scorso sulla piattaforma streaming Netflix. Più indizi fanno credere alla veridicità della notizia.sarebbe il secondo attore a diventare un personaggio giocabile dopo Keanu Reeves. Fornite continua a pescare dai film per i suoi nuovi personaggi giocabili. E’ la notizia che in questi giorni sta girando tra i fan dopo il tweet pubblicato Donald Mustard, Creative Director di Epic Games. Nel suo tweet ...

Powned_IT : #Fortnite Il creative Director di Epic Games ha pubblicato un indizio rispetto a quello che potrebbe essere il pro… - CouponOfferte : RT @Agimegitalia: In arrivo il #FortniteChampionSeries ! ????? In palio un totale di 2 milioni di dollari ?????? - Agimegitalia : In arrivo il #FortniteChampionSeries ! ????? In palio un totale di 2 milioni di dollari ?????? - fortnite_leakk : NUOVE SKIN [2/2] Ecco alcune delle nuove skin in arrivo con la nuova patch. - fortnite_leakk : NUOVE SKIN Ecco alcune delle nuove skin in arrivo con la nuova patch. -