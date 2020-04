Dave Grohl suona a sorpresa Everlong per un infermiere fan dei Foo Fighters (video) (Di martedì 28 aprile 2020) L'ex Nirvana e oggi polistrumentista e poliprogettista non sa star fermo e in uno dei suoi ultimi numeri Dave Grohl suona a sorpresa Everlong per un suo fan durante un'apparizione inaspettata al Jimmy Kimmel Live. Il format statunitense, in ogni episodio, dedica diversi minuti allo spazio #healthcarehero durante il quale intervengono vari ospiti dal mondo del personale sanitario che in questo particolare periodo storico dominato dalla pandemia del COVID-19 e dal lockdown sono in prima linea per contrastare la diffusione del virus e assistere le persone colpite. Nell'ultimo episodio del Jimmy Kimmel Live il conduttore si è messo in collegamento con TJ Riley, un infermiere del Jacobi Medical Center del Bronx di New York che purtroppo ha contratto la malattia e per questo si trova in isolamento fiduciario nella propria abitazione. Mentre l'infermiere discuteva con il ... Leggi su optimagazine Dave Grohl canta My Hero da casa sua : “A tutti coloro che sono in prima linea e che stanno facendo del loro meglio”

Dave Grohl sul nuovo album dei Foo Fighters : “Vi farà saltare i cuori”

Foo Fighters Van Tour 2020 : nuove date per i 25 anni della band di Dave Grohl (Di martedì 28 aprile 2020) L'ex Nirvana e oggi polistrumentista e poliprogettista non sa star fermo e in uno dei suoi ultimi numeriper un suo fan durante un'apparizione inaspettata al Jimmy Kimmel Live. Il format statunitense, in ogni episodio, dedica diversi minuti allo spazio #healthcarehero durante il quale intervengono vari ospiti dal mondo del personale sanitario che in questo particolare periodo storico dominato dalla pandemia del COVID-19 e dal lockdown sono in prima linea per contrastare la diffusione del virus e assistere le persone colpite. Nell'ultimo episodio del Jimmy Kimmel Live il conduttore si è messo in collegamento con TJ Riley, undel Jacobi Medical Center del Bronx di New York che purtroppo ha contratto la malattia e per questo si trova in isolamento fiduciario nella propria abitazione. Mentre l'discuteva con il ...

AlessioCamaroto : Coronavirus, Dave Grohl suona a sorpresa in streaming per un infermiere colpito dall'infezione. Guarda il video - VirginRadioIT : Coronavirus, Dave Grohl suona a sorpresa in streaming per un infermiere colpito dall'infezione. Guarda il video… - marcamoly : Il frontman dei Foo Fighters, Dave Grohl ha fatto una sorpresa a un infermiera del Bronx che ha sconfitto il corona… - SanremoAncheNoi : RT @SAonlinemag: Concerto milanese rinviato per i @foofighters. Dave Grohl sempre vicino a chi combatte in prima linea nei reparti Covid-19… - SAonlinemag : Concerto milanese rinviato per i @foofighters. Dave Grohl sempre vicino a chi combatte in prima linea nei reparti C… -