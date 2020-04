Cristoforo Colombo, famiglia di cinghiali ‘pasteggia’ nei pressi del semaforo (Di martedì 28 aprile 2020) La strada è deserta e la natura si è ripresa il suo spazio. E’ successo anche sulla Cristoforo Colombo, dove questo pomeriggio intorno alle ore 19 una famiglia di cinghiali – mamma e quattro cuccioli – sono stati avvistati mentre tranquillamente brucavano l’erba nello spartitraffico vicino al semaforo all’altezza di Acilia, in direzione Roma. Le immagini sono state riprese in un video da Isabella Petrecca e messe a disposizione del gruppo Facebook “C’è vita sulla Colombo”, suscitando molti commenti in favore dei mammiferi. Cristoforo Colombo, famiglia di cinghiali ‘pasteggia’ nei pressi del semaforo su Il Corriere della Città. Leggi su ilcorrieredellacitta Ruffini - la Cipriani e Cristoforo Colombo : "Scoprì le Americhe con tre caramelle" (Di martedì 28 aprile 2020) La strada è deserta e la natura si è ripresa il suo spazio. E’ successo anche sulla, dove questo pomeriggio intorno alle ore 19 unadi– mamma e quattro cuccioli – sono stati avvistati mentre tranquillamente brucavano l’erba nello spartitraffico vicino alall’altezza di Acilia, in direzione Roma. Le immagini sono state riprese in un video da Isabella Petrecca e messe a disposizione del gruppo Facebook “C’è vita sulla”, suscitando molti commenti in favore dei mammiferi.di‘pasteggia’ neidelsu Il Corriere della Città.

Genova – «Suturiamo una ferita, quella della 43 vittime, che non potrà mai essere completamente rimarginata. Questo è il cantiere dell'Italia che sa rialzarsi, che si rimbocca le maniche, non si lasci ...

