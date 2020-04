Tintarella rimandata, se sei vicino al mare ti puoi tuffare ma non abbronzare (Di lunedì 27 aprile 2020) LIVORNO. Il governo dice sì al tuffo in mare, ma in spiaggia non ci si può stare. Questa è l’unica regola chiara. Ti puoi buttare in acqua, sempre che l’accesso al mare non sia vietato da provvedimenti locali. Per il resto è caos. Anche in Toscana. Ogni Comune fa per sé e come vuole. Almeno fino al 4 maggio. In realtà fino al 17. A meno che i sindaci non decidano di allentare. Ma margini di manovra non sembrano esserci con il nuovo decreto del governo. Perciò le ordinanze comunali che vietano l’accesso agli arenili, emanate a macchia di leopardo dai sindaci della costa, potrebbero rimandare la Tintarella ancora più del meteo ballerino.FEDERALISMO MARINO Fedeli a quanto stabilito dai decreti del governo, quindi sulla scia del divieto di assembramento, i sindaci hanno previsto per il mare norme ad hoc a seconda ... Leggi su iltirreno.gelocal Tintarella rimandata - se sei vicino al mare ti puoi tuffare ma non abbronzare

Tintarella rimandata - se sei vicino al mare ti puoi tuffare ma non abbronzare (Di lunedì 27 aprile 2020) LIVORNO. Il governo dice sì al tuffo in, ma in spiaggia non ci si può stare. Questa è l’unica regola chiara. Tibuttare in acqua, sempre che l’accesso alnon sia vietato da provvedimenti locali. Per il resto è caos. Anche in Toscana. Ogni Comune fa per sé e come vuole. Almeno fino al 4 maggio. In realtà fino al 17. A meno che i sindaci non decidano di allentare. Ma margini di manovra non sembrano esserci con il nuovo decreto del governo. Perciò le ordinanze comunali che vietano l’accesso agli arenili, emanate a macchia di leopardo dai sindaci della costa, potrebbero rimandare laancora più del meteo ballerino.FEDERALISMO MARINO Fedeli a quanto stabilito dai decreti del governo, quindi sulla scia del divieto di assembramento, i sindaci hanno previsto per ilnorme ad hoc a seconda ...

capand69 : RT @GonnelliLuca: Tintarella rimandata, se sei vicino al mare ti puoi tuffare ma non abbronzare @iltirreno - GonnelliLuca : Tintarella rimandata, se sei vicino al mare ti puoi tuffare ma non abbronzare @iltirreno - cristianomeoni : RT @iltirreno: ?? I tuffi sono in mare sono consentiti, ma il governo di fatto non “sblocca” le spiagge. E allora ecco che in #Toscana, al m… - annadl52 : RT @iltirreno: ?? I tuffi sono in mare sono consentiti, ma il governo di fatto non “sblocca” le spiagge. E allora ecco che in #Toscana, al m… - fseviareggio : RT @iltirreno: ?? I tuffi sono in mare sono consentiti, ma il governo di fatto non “sblocca” le spiagge. E allora ecco che in #Toscana, al m… -

Ultime Notizie dalla rete : Tintarella rimandata Tintarella rimandata, se sei vicino al mare ti puoi tuffare ma non abbronzare Il Tirreno Tintarella rimandata, se sei vicino al mare ti puoi tuffare ma non abbronzare

Il governo non “sblocca” le spiagge: chiusi fino al 17 maggio gli stabilimenti balneari. Regole diverse lungo tutto il litorale ...

Il governo non “sblocca” le spiagge: chiusi fino al 17 maggio gli stabilimenti balneari. Regole diverse lungo tutto il litorale ...