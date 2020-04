Radici Pietro Industries riprende da oggi l’attività (Di lunedì 27 aprile 2020) (Teleborsa) – Radici Pietro Industries & Brands, attiva nel settore della pavimentazione tessile di alta gamma e lusso, annuncia da oggi la ripresa delle attività produttive presso lo stabilimento di Cazzano Sant’Andrea (BG). La riapertura del sito produttivo è funzionale a garantire l’attività dei propri clienti le cui attività sono ricomprese tra le filiere ammesse all’operatività dal DPCM 10 Aprile. In questo periodo di inattività, sono state implementate nel sito produttivo misure organizzative volte a garantire la salute e la sicurezza dei lavoratori. Proseguono regolarmente tutte le attività commerciali ed amministrative delle altre società del Gruppo. Leggi su quifinanza (Di lunedì 27 aprile 2020) (Teleborsa) –& Brands, attiva nel settore della pavimentazione tessile di alta gamma e lusso, annuncia dala ripresa delle attività produttive presso lo stabilimento di Cazzano Sant’Andrea (BG). La riapertura del sito produttivo è funzionale a garantire l’attività dei propri clienti le cui attività sono ricomprese tra le filiere ammesse all’operatività dal DPCM 10 Aprile. In questo periodo di inattività, sono state implementate nel sito produttivo misure organizzative volte a garantire la salute e la sicurezza dei lavoratori. Proseguono regolarmente tutte le attività commerciali ed amministrative delle altre società del Gruppo.

