Nasce Radioplayer Italia | una sola app per ascoltare tutte le radio

Leggi su wired

(Di lunedì 27 aprile 2020) Tutta lafoniana in unaapp: da domani 28 aprile sarà possibile grazie a, nuova applicazione che promette di rivoluzionare la fruizionefonica da parte deglini, o perlomeno di quei 44 milioni che sono affezionatiascoltatori settimanali. Realizzata da Player Editori(Per), società che raggruppa le emittentifonichene nazionali e locali, a seguito di un accordo conWorldwide (realtà già presente in 10 nazioni del mondo),palyerrende semplice e immediato l’ascolto degli streamingfonici da un unico punto d’accesso. L’offerta, dunque, prevede un accesso più rapido, semplice e innovativo all’universo dello streaming audio e dell’offerta on demand, ai podcast e ai contenuti offline delle emittenti. Senza ...