Napoli | sui treni della Metro non più di 120 persone e mascherine Pascale | Anm perde 5

(Di lunedì 27 aprile 2020) Su ogni trenopolitana dipotranno salire al massimo 100-120ad ogni corsa. Prima dell’emergenza Covid la capienza di ogni mezzo era pari a circa 840 utenti, con 720 posti a sedere e 120 in piedi. Lo prevede il piano messo a punto Anm, azienda del trasporto pubblico del Comune di, per la fase 2. Le limitazioni saranno più forti sui bus, dove potranno essere presenti solo 20 passeggeri per ogni mezzo, mentre la capienza massima delle funicolari sarà di 40. Per rispettare le norme sancite nell’ultimo Dpcm, in vigore dal 4 maggio, “sarà disciplinato l’accesso alle singole stazionilinea 1politana. Stiamo provvedendo alla canalizzazione dei flussi in entrata e in uscita”, spiega Nicola, amministratore unico di Anm, in un’intervista all’agenzia Dire. In ...