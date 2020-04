I cibi che depurano il fegato per una dieta detox

Leggi su vanityfair

(Di lunedì 27 aprile 2020) «Quando parliamo di depurazione e detossificazione del nostro corpo la prima cosa a cui dobbiamo pensare è il fegato. Tutti i giorni siamo esposti a tossine di diversa origine, alcune derivano da fonti esterne come i farmaci per esempio, altre hanno origine endogena ovvero sono prodotti di scarto delle normali reazioni che avvengono nel nostro corpo», afferma Claudia Rumi, biologa nutrizionista. «Faccio un esempio pratico: dal metabolismo proteico deriva l’ammoniaca che viene prontamente trasformata in urea, più tollerabile dal nostro corpo; così come i microrganismi che costituiscono il nostro microbiota intestinale producono varie enterotossine.Indipendentemente da dove derivano queste sostanze, il nostro fegato ha il compito di neutralizzarle e permettere al nostro corpo di eliminarle, e lo fa attraverso 2 fasi specifiche».