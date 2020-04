Droga: due neo maggiorenni morti durante ritrovo in casa (Di lunedì 27 aprile 2020) La tragedia è avvenuta a Colico. Hanno perso la vita in un appartamento dove, in tarda serata, si erano trovati con due amiche, loro salve. Si sospetta un’overdose Un 18enne e un 19enne sono morti in casa, durante un ritrovo, a causa di una sospetta overdose da stupefacenti. E’ accaduto a Colico (Lecco), in Valtellina. Si tratta di … L'articolo Droga: due neo maggiorenni morti durante ritrovo in casa proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek Roma - in giro in auto senza ‘giustificato motivo’ - ma con 5 chili di droga : arrestati due nigeriani

Una festa in casa tra amici con alcol e droga è finita in tragedia ieri sera in un appartamento nel centro di Colico, in provincia di Lecco. Due ragazzi di 18 e 19 anni sono stati trovati morti per ...

