Coronavirus, prezzo delle mascherine a 0,50 cent: quali comprare e quando usarle (Di lunedì 27 aprile 2020) Tra le novità emerse durante la conferenza stampa di Giuseppe Conte sulla fase 2 che inizierà il prossimo 4 maggio, c’è anche quella che riguarda il prezzo delle mascherine, che viene fissato a 0,50 centesimi (+iva). La mascherina, oggetto che è gradualmente divenuto negli ultimi mesi essenziale nelle nostre vite, aveva raggiunto prezzi che in alcune zone erano completamente fuori controllo: l’idea di fissare un prezzo comune ed accessibile ma anche dalla volontà di far sì che tutti si possano proteggere agevolmente. quando utilizzeremo le mascherine? Le mascherine andranno, innanzitutto, utilizzate durante gli spostamenti per lavoro, salute o per raggiungere congiunti ma, come da disposizioni, “si considerano necessari gli spostamenti per incontrare congiunti purché venga rispettato il divieto di assembramento ... Leggi su thesocialpost Coronavirus - mascherine al prezzo fisso di 50 centesimi : le ultime

Coronavirus - ordinanza di Arcuri : «Mascherine a 50 centesimi l’una - prezzo ragionevole»

Coronavirus - ordinanza di Arcuri : «Mascherine a 50 cdntesimi l’una - prezzo ragionevole» (Di lunedì 27 aprile 2020) Tra le novità emerse durante la conferenza stampa di Giuseppe Conte sulla fase 2 che inizierà il prossimo 4 maggio, c’è anche quella che riguarda il, che viene fissato a 0,50esimi (+iva). La mascherina, oggetto che è gradualmente divenuto negli ultimi mesi essenziale nelle nostre vite, aveva raggiunto prezzi che in alcune zone erano completamente fuori controllo: l’idea di fissare uncomune ed accessibile ma anche dalla volontà di far sì che tutti si possano proteggere agevolmente.utilizzeremo le? Leandranno, innanzitutto, utilizzate durante gli spostamenti per lavoro, salute o per raggiungere congiunti ma, come da disposizioni, “si considerano necessari gli spostamenti per incontrare congiunti purché venga rispettato il divieto di assembramento ...

Agenzia_Ansa : #Coronavirus - La fase 2, Conte: 'Ora la convivenza con il virus. Distanza o la curva risale'. 'Dal 4 maggio riapre… - fattoquotidiano : FASE 2 - PARLA CONTE 'Non ci sarà un abbandono delle regole. Mascherine? Prezzo calmierato e via l'Iva'. Ecco le pa… - fattoquotidiano : Coronavirus, Conte: “Fisseremo a 50 centesimi il prezzo per le mascherine chirurgiche” - infoitsalute : Coronavirus, dal 4 maggio test sierologici su un campione di 150mila persone. Arcruri: 'Pronti a distribuire tutte… - creditodimposta : @ngiocoli @CarloStagnaro @FPanunzi Farebbe bene a bocciare lo studente, ma lo faccia indossando la #mascherina che… -