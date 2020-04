Conte torna a parlare in diretta: le parole del Premier (Di lunedì 27 aprile 2020) Secondo l’ultimo bollettino, sono 199.414 i contagiati di cui 66.624 guariti e 26.977 decessi. Il Premier Conte in un discorso al Paese ha anticipato le misure del nuovo decreto per la Fase 2 che scatta il 4 maggio: tra questi la riapertura dei parchi e la possibilità di spostamenti per far visita ai familiari. Escluso lo spostamento tra regioni se non per motivi urgenti, resta obbligatoria l’autocertificazione. “Stiamo facendo tanti sacrifici, non è questo il momento di mollare”, ha detto Conte in visita a Milano: “Dobbiamo dirlo forte e chiaro: non ci sono le condizioni per tornare alla normalità”. (continua...) Arrivando con la mascherina in Prefettura nel capoluogo lombardo, Conte ha anche anticipato un chiarimento sugli spostamenti permessi: "Congiunti è una formula ampia, generica. Lo preciseremo con le Faq, ... Leggi su howtodofor LIVE Coronavirus - Ultime notizie in DIRETTA : Giuseppe Conte : “Non ci sono le condizioni per tornare alla normalità”

Conte a Milano : «Non ci sono le condizioni per tornare alla normalità. Non cerco facile consenso»

Ultime Notizie dalla rete : Conte torna Conte conferma: a scuola si torna a settembre - Italia Agenzia ANSA CONTE, Ok le visite ai parenti ma non agli amici

Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte, arrivato nelle scorse ore a Milano e attualmente in prefettura per incontrare il governatore Fontana ed il sindaco Sala, ha parlato ai ...

Fase 2, Brusaferro: «Se i contagi risalgono, pronti a tornare al lockdown. Anche tra un mese»

Quanto durerà la fase 2 e c'è il pericolo di tornare alla quarantena? In un'intervista a Repubblica il presidente Silvio Brusaferro ha usato toni molto ...

