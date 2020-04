Agente ucciso,Lollobrigida: “Con che coraggio Lamorgese vieterà il funerale ai colleghi?” (Di lunedì 27 aprile 2020) ”Profondo sconcerto e cordoglio per la morte di Pasquale Apicella, il giovane poliziotto ucciso questa mattina a Napoli nel tentativo di sventare una rapina”. La notizia è stata lacerante. “Alla sua famiglia e all’intero corpo della Polizia giungano le nostre più sincere condoglianze”. Lo scrive sulla sua pagina Facebbok il capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera, Francesco Lollobrigida. “Dopo i cortei del 25 aprile, Lamorgese vieterà il funerale? Lollobrigida lancia una sfida al governo e ai vari divieti, da alcuni disattesi. E giustificati. Cosa accadrà adesso? ”Tantissimi suoi colleghi hanno fatto sapere di voler partecipare al suo funerale e a questo punto ci chiediamo: dopo le manifestazioni del 25 aprile, con centinaia di partecipanti che hanno provocato assembramenti in tutta Italia; con che coraggio ... Leggi su secoloditalia Agente ucciso - l’ira dei colleghi del Mosap : «Vogliamo partecipare in massa ai suoi funerali»

