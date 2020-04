Tennis | i circuiti ATP | WTA e ITF potrebbero prolungare lo stop fino al 3 agosto

Leggi su oasport

(Di domenica 26 aprile 2020) Secondo quanto riportato da Marca, ilpotrebbe restare fermo ancora per diverso tempo. IATP, WTA e ITF, attualmente bloccatial 13 luglio,subire un nuovo rinvio della ripartenzaal 3. Questa situazione sarebbe dovuta ai problemi che, per ancora alcuni mesi, ci saranno nel poter effettuare viaggi a livello internazionale a seguito della pandemia di coronavirus che l’intero mondo sta affrontando. A livello ATP, i tornei che sarebbero interessati dal prolungamento della sospensione sarebbero quelli di Newport, Bastad, Umago, Amburgo, Atlanta, Gstaad, Los Cabos e Kitzbühel, mentre in chiave WTA non si giocherebbe a Bucarest, Losanna, Jurmala e Palermo; coinvolti anche i 125K di Karlsruhe e New Haven, oltre a un enorme numero di Challenger ed eventi del circuito ITF. Nel frattempo, i tornei tedeschi di Stoccarda (ATP) e Berlino (WTA) ...