Quando riaprono barbieri e parrucchieri? Chiusura prolungata ancora fino a giugno!

(Di domenica 26 aprile 2020) Questa sera si è tenuta la conferenza stampa del Premier Giuseppe Conte, che ha parlato dell’inizio della Fase 2, che scatterà il 4 maggio: via libera per attività di manifattura e costruzione, mentre occorrerà attendere almeno il 18 maggio per il commercio al dettaglio, infine slitta a giugno la ripresa di bar, ristoranti e attività per la cura della persona. Ha chiarito subito il Premier: “C’è il rischio che il contagio risalga, sarà importante mantenere le distanze di sicurezza, bisogna evitare che il contagio si diffonda. Almeno un metro sarà la distanza di sicurezza, almeno un contagio su 4 avviene per le relazioni familiari. Se ami, l’Italia, mantieni le distanze“.RIAPRIRANNOED ESTETISTI? Nonostante la Fase 2 inizi il 4 maggio, non ci sarà in tale data ...