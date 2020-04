LIVE Coronavirus | Ultime notizie in DIRETTA | Conte | “La Fase 2 prende il via dal 4

Leggi su oasport

(Di domenica 26 aprile 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LADISCORSO GIUSEPPE: IL PREMIER PARLERA’ AGLI ITALIANI STASERA ALLE 20.20 SI POTRA’ USCIRE DI CASA DAL 4 MAGGIO? NEGOZI, BARBIERI, RISTORANTI: LE POSSIBILI DATE DI RIAPERTURA: QUALI SONO I SINTOMI E COME SI CONTAGIA. ECCO COSA SERVE SAPERE: SINTOMI, NUMERI DA CHIAMARE, COSA FARE E COSA NON FARE 21.46: In questa “2” nell’emergenza, via libera alla “possibilità di spostamenti mirati per far visita ai congiunti. Molte famiglie sono state separate, vogliamo consentire delle visite ma mirate nel rispetto delle distanze con l’adozione delle mascherine e divieto di assembramento”. Lo ha annunciato il premier Giuseppe. “Non sono consentiti party e riunioni di famiglia”, ha però sottolineato. 21.38: “Sono allo studio ...