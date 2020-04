Kim Jong-Un è morto? Il mistero si infittisce, ma spunta una foto eloquente (Di domenica 26 aprile 2020) Continua il mistero su Kim Jong-un, scomparso dalla vita pubblica dall’11 aprile. Quello è stato l’ultimo giorno in cui i media di Stato hanno parlato delle attività del leader nordcoreano, che aveva presieduto un incontro del politburo del partito. Da allora, il silenzio. Ne sono derivate voci su problemi di salute, malattie e addirittura la morte. Mai smentita negli ultimi giorni.- E mentre le ipotesi continuano a circolare, un treno che apparterrebbe a Kim è stato fotografato dai satelliti in un suo complesso di Wonsan, sulla costa orientale. Le immagini sono state scattate da 38 North, sito web specializzato sulla Corea del Nord. Non danno informazioni sullo stato di salute del leader ma confermerebbero quanto afferma Seul, cioé che Kim non sarebbe a Pyongyang. Pochi minuti fa, intanto, una televisione di Hong Kong ha ... Leggi su meteoweb.eu Kim Jong-Un è morto? Tra la foto (fake) del presunto cadavere e le smentite dalla Corea del Sud

