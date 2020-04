IRENE PIVETTI Importava mascherine dalla Cina | sequestrate “ho rispettato tutto ma…”

rubio_chef : “L’ex presidente della Camera aveva firmato un contratto con la Protezione civile. Poi dei farmacisti le vendevano… - HuffPostItalia : Irene Pivetti importa migliaia di mascherine Ffp2 dalla Cina. Sequestro milionario - Corriere : La Protezione civile aveva firmato con la società di Pivetti un contratto per la fornitura di 15 milioni di mascher… - dimarcantonios1 : RT @80AirasoR80: La Madonnina santa e immacolata. Nata con la #Lega ,#lalegatifrega sempre. Mascherine cinesi importate da #IrenePivetti s… - LiciaBon : @GiuseppeConteIT @Palazzo_Chigi Ci parlerà di Irene Pivetti e le mascherine? Dei soldi che per voi ci sono sempre?… -

Ultime Notizie dalla rete : IRENE PIVETTI

Sequestro di mascherine non a norma per un valore di 30 milioni di euro: la Guardia di Finanza è intervenuta e di mezzo ci è finita Irene Pivetti, la ex presidente della Camera dei Deputati che ...La Procura di Savona ipotizza la violazione dell'articolo 515 del codice penale e il reato di frode nell'esercizio del commercio. Risalendo la catena di distribuzione, nelle maglie degli inquirenti è ...