Il "funerale" online per le vittime del Covid: "Pregheremo per loro" (Di domenica 26 aprile 2020) Serena Sartini L'intuizione è di un missionario veneto. Oggi la funzione, si potrà vedere su Youtube Una messa di suffragio per oltre 300 vittime da coronavirus di tutta Italia, nella maggior parte in Lombardia, Veneto, Emilia Romagna, Piemonte e Liguria. E per tutti i sacerdoti, religiosi e religiose, e personale medico e ospedaliero, uccisi dal Covid-19. L'idea di una celebrazione che «vuole avere la funzione e l'obiettivo di un funerale che non è stato possibile celebrare» è della Comunità Missionaria di Villaregia, nella sua sede di Lonato del Garda (Brescia), zona particolarmente colpita dal contagio da coronavirus. Gli stessi missionari e missionarie hanno vissuto il dolore e la sofferenza della malattia e della quarantena. Padre Marco Salin, missionario originario del Veneto, ha avuto l'intuizione di offrire l'opportunità ...

Ultime Notizie dalla rete : funerale online Il "funerale" online per le vittime del Covid: "Pregheremo per loro" ilGiornale.it Funerali a “Ciampa di Cavallo”. Parente del defunto minaccia testata dopo articolo: segnalato

Si tratta di un congiunto del defunto che sarebbe responsabile di minacce aggravate. Nello specifico, l’indagato avrebbe postato sul social network Facebook ripetuti commenti dal contenuto chiaramente ...

Minacce alla testata "Il Lametino", la solidarietà del sindacato dei giornalisti

folla ai funerali di un 51enne a Ciampa di Cavallo nonostante i divieti per il coronavirus-video”, pubblicato da “il Lametino.it” – scrivono - non è, però, piaciuto ad un congiunto della vittima che ...

Si tratta di un congiunto del defunto che sarebbe responsabile di minacce aggravate. Nello specifico, l'indagato avrebbe postato sul social network Facebook ripetuti commenti dal contenuto chiaramente ...