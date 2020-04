Strage di anziani, choc in Emilia: 'Lì dentro si muore, qual è il problema?' (Di sabato 25 aprile 2020) Giuseppe De Lorenzo A Sasso Marconi 30 decessi nella Villa Teresa. Le accuse all'Ausl Emiliana: "Ci sono stati ritardi e inefficienze". Il nodo dei tamponi "Il direttore sanitario aveva verificato alcune patologie di difficile interpretazione e alcuni decessi che iniziavano ad emergere. Ha segnalato tutto all'Ausl, chiedendo tamponi, ma ha avuto risposte incomplete e non immediate". Sasso Marconi, piccolo paese alle porte di Bologna. A parlare al Giornale.it è una fonte di alto livello vicina alla direzione di Villa Teresa, casa di cura per anziani falcidiata dal coronavirus. Su circa ottanta ospiti, il bollettino riporta trenta decessi negli ultimi due mesi, di cui almeno 15 con sintomi influenzali o infetti. Molti sono stati trasferiti, i positivi non mancano. Una Strage simile a quelle registrate in Lombardia, Toscana, Veneto, Lazio e ovviamente in altre zone ... Leggi su ilgiornale La strage disumana delle residenze per anziani

E sono anche quelle che pagano il prezzo più alto. Anche a livello umano: in ospedale muore il paziente, qui l’anziano che nel tempo è diventato un pezzo di famiglia». Ma poi per tutti, dentro e fuori ...

Una lettera inviata il 20 aprile al presidente Attilio Fontana e all’assessore Giulio Gallera, ma trasmessa per conoscenza pure alla Protezione Civile nazionale. Con l’appello a intervenire il prima p ...

