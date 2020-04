Napoli, Diego Armando Maradona ringrazia Ciro Ferrara: “Mi hai fatto provare una volta ancora l’emozione di essere parte di questo magnifico popolo” (Di sabato 25 aprile 2020) La maglia di Diego Armando Maradona messa all’asta da Ciro Ferrara è stata aggiudicata dal procuratore Andrea Cattoli per 55.000 Euro. L’agente, però, non la terrà per sé, ma la esibirà in un luogo pubblico affinché possa rimanere alla vista di tutti. Il campione argentino ha commentato la vicenda. “Abbiamo vinto un’altra partita Ciro Ferrara. Forse la più importante. L’abbiamo vinta insieme, uniti come abbiamo sempre fatto. Fabio e Paolo Cannavaro, Ciro e Diego, insieme ad altri 26 grandi giocatori. L’abbiamo vinta per Napoli ed i nostri Napoletani. Ti ringrazio Ciro, perché mi hai fatto provare una volta ancora l’emozione di essere parte di questo magnifico popolo. Mi ha permesso di riascoltare gli ottantamila del San Paolo. Ottantamila esatto, proprio come i fondi raccolti con ... Leggi su calciomercato.napoli Arrigo Sacchi ricorda : “Quella volta che Diego Armando Maradona mi chiese di allenare il Napoli…”

