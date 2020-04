Musei, Capodimonte e Mann: idee aspettando la riapertura (Di sabato 25 aprile 2020) In attesa di conoscere tempi e modalità per la riapertura dei Musei statali, Capodimonte e il Mann, due luoghi simbolo di Napoli, protagonisti della vita culturale della città, spingono sulla digitalizzazione e si preparano alla sfida dei nuovi scenari. “Le crisi sono dolore ma anche opportunità e straordinari fattori di accelerazione della Storia e questa pandemia ci ha messo in condizione di comprendere la ricchezza della digitalizzazione come mezzo culturale, di educazione, di intrattenimento e di accesso democratico alla cultura – dice Sylvain Bellenger, direttore del Museo e Real Bosco di Capodimonte – tra le priorità dei Musei post-Covid c’è anche un uso più ampio e innovativo del lavoro agile che si è dimostrato in alcuni casi più produttivo, più mirato, più ecologico. Non dovremo ... Leggi su ildenaro (Di sabato 25 aprile 2020) In attesa di conoscere tempi e modalità per ladeistatali,e il, due luoghi simbolo di Napoli, protagonisti della vita culturale della città, spingono sulla digitalizzazione e si preparano alla sfida dei nuovi scenari. “Le crisi sono dolore ma anche opportunità e straordinari fattori di accelerazione della Storia e questa pandemia ci ha messo in condizione di comprendere la ricchezza della digitalizzazione come mezzo culturale, di educazione, di intrattenimento e di accesso democratico alla cultura – dice Sylvain Bellenger, direttore del Museo e Real Bosco di– tra le priorità deipost-Covid c’è anche un uso più ampio e innovativo del lavoro agile che si è dimostrato in alcuni casi più produttivo, più mirato, più ecologico. Non dovremo ...

In attesa di conoscere tempi e modalità per la riapertura dei musei statali, Capodimonte e il Mann, due luoghi simbolo di Napoli, protagonisti della ...