Il deputato della Lega Giuseppe Basini entra in aula con 37,7 di febbre: “Sono stato al sole” (Di sabato 25 aprile 2020) Sta creando enormi discussioni la decisione di Giuseppe Basini, deputato della Lega, di entrare in aula nella giornata di ieri nonostante avesse 37,7 di febbre. Per chi non lo sapesse, il limite massimo fissato ad oggi per accedere al Parlamento, a proposito della propria temperatura corporea, è di 37,4. Si tratta in sostanza di una forma importante di prevenzione per evitare l’ulteriore diffusione del Coronavirus, in quanto questi dati potrebbero essere sintomatici sull’infezione. Nonostante ciò, il deputato ha deciso di entrare lo stesso in aula, “scavalcando” il divieto dei medici al momento della seconda rilevazione. Le infrazioni del deputato Giuseppe Basini e la replica in serata A peggiorare ulteriormente la propria posizione, poi, abbiamo qualche informazione in più fornita da Il Fatto Quotidiano. Secondo quanto riportato dalla fonte, ... Leggi su bufale Il deputato della Lega in Aula con la febbre a 37 - 7? «No - ero solo accaldato per il giardinaggio»

