Cassone dello scavatore adibito a piscina | idea furba per zittire la moglie

Leggi su kontrokultura

(Di sabato 25 aprile 2020) Un uomo, stufo dellache continuava a lagnarsi per la mancanza del bagno ha avuto un’geniale per zittirla. Ha preso il suo trattore e lo ha riempito d’acqua. Ilè diventato così l’occasione di regalarsi delle bizzarre coccole.: l’di Dave Dave Eastwood ha trascorso gli ultimi due anni a costruire una nuova casa per lui e la sua compagna, Helen Kettleborough ad Honley, nel West Yorkshire. Quella delè stata un’secondaria, nata proprio per accontentare Helen. La sessantenne desiderava ormai da tempo di rilassarsi nella vasca da bagno. Ma con la casa in costruzione doveva accontentarsi di poco. Stufo delle sue lamentele, Dave ha deciso di prendere in mano la situazione e ha messo in piedi una ...