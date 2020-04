Arrestato a Roma un violentatore seriale

Leggi su agi

(Di sabato 25 aprile 2020) Agenti della Polizia di Stato hannoun uomo ritenuto l'autore di violenze sessuali nei confronti di almeno sei donne. L'uomo agiva nel quartiere di San Giovanni. Le indagini avviate dagli uomini del commissariato sono partite dalle denunce presentate da due donne, vittime di violenza sessuale nelle prime ore della mattina dello scorso 9 novembre, l'una mentre si trovava ad una fermata in attesa dell'arrivo di un autobus e l'altra mentre rientrava nella propria abitazione. L'autore, descritto come un individuo con carnagione olivastra, indossante un piumino ed uno zaino, in entrambi i casi si è avvicinato alle ragazze per poi, con mossa fulminea, palpeggiarle in modo violento nelle parti intime. In particolare, in un caso, ha rincorso una vittima che urlava per richiamare l'attenzione di eventuali passanti e, dopo averla raggiunta, l'ha aggredita ...