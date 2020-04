Un Def senza ricostruzione

Leggi su huffingtonpost

(Di venerdì 24 aprile 2020) Il male che il virus sta facendo e farà all’economia del Paese, quantomeno da qui all’anno prossimo, è ben dettagliato. È il crollo del Pil, ma anche quello dei redditi, la disoccupazione in salita, i consumi che precipitano. Ecco, il Documento di economia e finanza, la radiografia del paziente Italia, dice tutto questo ma non dice della strategia che il governo intende mettere in piedi al termine del lockdown. Perché una cosa sono il Cura Italia e il decreto di fine aprile, che aggiungerà qualcosa in più, ma un’altra è la grande questione della. Il Programma nazionale di riforma, che solitamente accompagna il Def, questa volta non c’è. Quello che c’è è solo un elenco di titoli: Green deal, cantieri, investimenti, revisione della spesa e delle tasse. È ...