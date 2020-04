Ultime Notizie Roma del 24-04-2020 ore 20 | 10

Leggi su romadailynews

(Di venerdì 24 aprile 2020)dailynews radiogiornale Buonasera dalla redazione al microfono Giuliano Ferrigno stasera informa continua per il quinto giorno consecutivo il calo dei malati di coronavirus in Italia sono 100 6527 attualmente positivi 321 in meno di ieri sono salita invece ha vinti 5969 le vittime con un incremento di 420 in un giorno ieri l’aumento era stato di 474 le persone guarite superano le 60 mila aumento nelle24 ore stato d3033 prosegue ancora il Trend in calo dei ricoveri in terapia intensiva in tanti allo studio del governo in vista della fase 2 l’ipotesi che dal 4 maggio sarà probabilmente necessaria la certificazione solo per gli spostamenti tra una regione all’altra Non servirà invece per uscire muoversi all’interno dei comuni o della stessa regione Il nuovo modulo dovrà essere utilizzato da chi viaggia da una regione ...