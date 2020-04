Tagli stipendi Sampdoria, i giocatori non accettano la proposta di Ferrero (Di venerdì 24 aprile 2020) Taglio stipendi Sampdoria, i giocatori respingono la prima bozza proposta da Ferrero. Il punto della situazione Nulla di fatto. Il primo round andato in scena tra club e giocatori per il Taglio degli stipendi di quest’ultimi si è concluso con una fumata grigia. È ancora lontano quindi l’accordo per il Taglio stipendi in casa Sampdoria. L’edizione odierna de Il Secolo XIX fa sapere come i giocatori blucerchiati abbiano respinto la prima proposta del presidente Ferrero, ovvero Tagliarne una parte e spalmare l’altra. La bozza prevedeva due opzioni, in base alla ripartenza o allo stop definitivo del campionato. Nel primo caso, Taglio delle mensilità di marzo e aprile, con mezzo mese che rientrerebbe nelle tasche dei giocatori come bonus salvezza a fine stagione. E maggio-giugno da corrispondere comunque entro il dicembre ... Leggi su calcionews24 Taglio stipendi - anche il Milan ci pensa : da lunedì primi colloqui con la squadra

Ultime Notizie dalla rete : Tagli stipendi Taglio degli stipendi, i giocatori blucerchiati respingono la bozza Il Secolo XIX MERCATO: l'idea della Salernitana per i rinnovi

Da qui l'idea: proporre un taglio degli stipendi con la promessa di un adeguamento dell'ingaggio proporzionato alle perdite attuali. Il modo più intelligente per venirsi incontro accontentando le ...

