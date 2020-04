Mondragone | scoperta barberia abusiva | multa anche per il cliente

Leggi su anteprima24

(Di venerdì 24 aprile 2020) Tempo di lettura: 3 minutiI militari della Compagnia di, nell’ambito dei servizi di perlustrazione e controllo del territorio finalizzati a verificare il rispetto delle disposizioni in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da “COVID-2019”, con particolare riguardo a commercianti ed artigiani che proseguono la propria attività in violazione delle prescrizioni imposte dai provvedimenti emanati dall’Autorità di Governo, hanno individuato inunache continuava ad operare incurante dei divieti in atto. Il problema dell’abusivismo nei servizi alla persona,domiciliari, è noto da tempo alle Fiamme Gialle casertane. Al riguardo le pattuglie operanti sul territorio già dal primo momento della sospensione delle attività di parrucchieri ed estetisti ...