Coronavirus: Gruppo Arena sceglie Unicredit per supportare i propri fornitori (2) (Di venerdì 24 aprile 2020) (Adnkronos) - Andrea Casini, CO-Ceo Commercial Banking Italy di Unicredit, ha spiegato: “Nell'attuale contesto di difficoltà e di incertezza, rafforzare il legame con i fornitori rappresenta un importante vantaggio competitivo, soprattutto per una realtà come il Gruppo Arena da sempre attenta alla qualità e alla sostenibilità. Inoltre, per le aziende della filiera, avere la possibilità di anticipare l'incasso a fronte di un piccolo sconto permette di garantire un adeguato livello di liquidità. Attraverso la collaborazione con FinDynamic, tra le soluzioni che offriamo ai nostri clienti per la gestione della filiera c'è il dynamic discounting”. E Giovanni Arena, DG del Gruppo Arena, ha aggiunto: “Da sempre riteniamo fondamentale rafforzare il legame con i nostri fornitori e, in questo particolare momento di emergenza, ... Leggi su liberoquotidiano Coronavirus : alle 15 riunione Gualtieri-D’Incà-capigruppo su dl aprile

Coronavirus - le Borse europee aprono tutte in rosso dopo l’Eurogruppo. Spread in rialzo

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus Gruppo Coronavirus, gruppo di migranti notato a bivaccare all'interno di parco comunale AgrigentoOGGi.it Coronavirus: accertata presenza nel particolato atmosferico

coordinatore del gruppo di ricerca. «Le prime evidenze relative alla presenza del coronavirus sul particolato - spiega Setti - provengono da analisi su 34 campioni di PM10 in aria ambiente di siti ...

Coronavirus. Pronta in soli 20 giorni la nuova terapia intensiva dell’ospedale Perrino di Brindisi

Realizzato dalla Regione Puglia dispone di 28 posti letto (che si aggiungono agli 8 già disponibili al Perrino) in una struttura di 730 mq composta da moduli prefabbricati. Confluita in questo progett ...

