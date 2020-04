Clio Make Up in quarantena, con tre cosmetici un trucco perfetto: i consigli da La vita in diretta (Di venerdì 24 aprile 2020) Per La vita in diretta Clio Make Up ha registrato un po’ di video, un po’ di consigli di bellezza e questa volta come truccarsi con soli tre cosmetici. In quarantena molto probabilmente non abbiamo tutti i prodotti che in genere usiamo per il Make up o magari non siamo nemmeno così abituate al trucco. Clio Zammatteo per l’occasione riduce al minimo ciò che ci serve e propone solo un correttore, un mascara e un rossetto. Pensate che non sia possibile un trucco con così poche cose? Vi sbagliate perché Clio Make Up trasforma il correttore in fondotinta, il mascara in eyeliner e il rossetto in blush. IL trucco DI Clio Make UP CON CORRETTORE MASCARA E ROSSETTO Magari abbiamo in casa il nostro correttore liquido che usiamo come sempre sulle imperfezioni, quindi sulle occhiaie e sulle macchie. Aggiungiamo a un po’ di prodotto un ... Leggi su ultimenotizieflash Cliomakeup mamma | Clio Zammatteo torna a New York con la piccola Joy

ClioMakeUp - Clio Zammatteo è di nuovo mamma : la piccola Joy

Clio MakeUp è diventata di nuovo mamma e nata Joy (Di venerdì 24 aprile 2020) Per Lain direttaUp ha registrato un po’ di video, un po’ didi bellezza e questa volta come truccarsi con soli tre. Inmolto probabilmente non abbiamo tutti i prodotti che in genere usiamo per ilup o magari non siamo nemmeno così abituate alZammatteo per l’occasione riduce al minimo ciò che ci serve e propone solo un correttore, un mascara e un rossetto. Pensate che non sia possibile uncon così poche cose? Vi sbagliate perchéUp trasforma il correttore in fondotinta, il mascara in eyeliner e il rossetto in blush. ILDIUP CON CORRETTORE MASCARA E ROSSETTO Magari abbiamo in casa il nostro correttore liquido che usiamo come sempre sulle imperfezioni, quindi sulle occhiaie e sulle macchie. Aggiungiamo a un po’ di prodotto un ...

infoitcultura : Clio Make Up mamma bis: è nata Joy - Novella_2000 : Clio Make Up ha partorito: è nata la piccola Joy. Le sue prime parole dopo il parto - Noovyis : (Clio Make Up di nuovo mamma: è nata sua figlia Joy: la foto su Instagram) Playhitmusic - - giuliog : RT @DRepubblicait: E' nata Joy: Clio Make Up mamma per la seconda volta [aggiornamento delle 12:26] - DRepubblicait : E' nata Joy: Clio Make Up mamma per la seconda volta [aggiornamento delle 12:26] -

Ultime Notizie dalla rete : Clio Make Clio Make Up | “Non so dove partorire: negli USA ospedali pieni” CheDonna.it Trucco make up viso occhi prodotti tutorial

Se poi c’è bisogno di un aiuto, niente paura. I video che insegnano i segreti del mestiere nel mondo del make up non mancano a cominciare da quelli della famosa blogger Clio Makeup pieno di consigli ...

Clio MakeUp seconda figlia: nome, dov’è nata, parto lontano da NY

Clio Zammatteo, in arte ClioMakeUp è una delle pioniere italiane dei tutorial di make-up sulla piattaforma YouTube Italia, dove ad oggi vanta un seguito enorme, 2,9 Milioni di iscritti. L’idea di ...

Se poi c’è bisogno di un aiuto, niente paura. I video che insegnano i segreti del mestiere nel mondo del make up non mancano a cominciare da quelli della famosa blogger Clio Makeup pieno di consigli ...Clio Zammatteo, in arte ClioMakeUp è una delle pioniere italiane dei tutorial di make-up sulla piattaforma YouTube Italia, dove ad oggi vanta un seguito enorme, 2,9 Milioni di iscritti. L’idea di ...