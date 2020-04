Scafati | un guarito ed un positivo | effettuati 255 tamponi in 13 giorni

Leggi su anteprima24

(Di giovedì 23 aprile 2020) Tempo di lettura: < 1 minuto(Sa) – Un nuovoma anche un nuovo casonel comune di. Si tratta di una persona che lavora in ambito sanitario fuori. L’Asl ha già ricostruito i contatti che ha avuto nelle ultime settimane ed è attualmente in quarantena domiciliare. Le sue condizioni sono buone. Nel frattempo da ieri mattina sono stati trasferiti nell’ex ospedale “Da Procida” di Salerno i primi quattro cittadini domiciliati, che hanno preferito allontanarsi dalle proprie famiglie per evitare di infettare anche i loro parenti conviventi. Il sindaco Cristoforo Salvati ha anche reso noto il dato, relativo ainaso-faringei che sono statidal 6 aprile al 19 aprile : 255. L'articolo, uned un255in 13proviene da ...