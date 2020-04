San Raffaele di Rocca di Papa: gravi carenze, la Regione Lazio diffida la struttura (Di giovedì 23 aprile 2020) RSA Rocca di Papa: gravi carenze, la Regione diffida la struttura. La struttura San Raffaele di Rocca di Papa, come riporta il portale Salute Lazio, è stata diffidata dalle Regione Lazio ad attuare le misure regionali dettate allo scopo di ripristinare le procedure di prevenzione, contenimento e gestione dei focolai da SARS-COV 2 e all’attuazione di tutte le azioni che la Asl Roma 6 ha rilevato necessarie. La Asl Roma 6 deve presidiare in modo costante e assicurarsi la corretta applicazione delle misure dettate da tutte le disposizioni regionali emesse. In caso di inadempienze da parte del San Raffaele, la Asl Roma 6 sarà tenuta ad intervenire direttamente nella gestione sanitaria allo scopo di consentire l’attuazione integrale di tutte le misure, ferme le sanzioni in materia di autorizzazione e accreditamento nei confronti della ... Leggi su ilcorrieredellacitta La storia del Coronavirus alla clinica San Raffaele Rocca di Papa e dei pazienti COVID-19 in corsia con gli altri

Rocca di Papa - San Raffaele : inesattezze da Asl Rm 6

