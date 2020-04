Roma. Polizia Locale: firme per i 300 neo-assunti (Di giovedì 23 aprile 2020) Sono partite le firme per i 300 nuovi agenti della Polizia Locale di cui era stata programmata l’assunzione. Hanno siglato il contratto, presso il Comando Generale in via della Consolazione, i primi 24 neo-assunti, divisi in tre gruppi. Una modalità adottata per evitare assembramenti e per rispettare rigorosamente tutte le misure a tutela della salute pubblica e di contrasto al Coronavirus. “Ho voluto accogliere e salutare personalmente i nuovi agenti, che rappresentano un’importante iniezione di energie per il corpo di Polizia Locale. Alcuni di loro diventeranno i futuri ‘vigili di quartiere’, punti di riferimento per i cittadini sul territorio. Durante settimane così complicate, il corpo di Polizia Locale ha dato un contributo fondamentale. Altrettanto importante sarà garantire la sicurezza in una fase di graduale ripartenza delle ... Leggi su laprimapagina Roma - grosso albero cade ai Parioli : Polizia locale taglia i rami per liberare la strada

